Disney anuncia Camp Rock 3 con Jonas Brothers y sin Demi Lovato en pantalla

Demi Lovato no aparecerá frente a cámara, pero será productora. Nuevos personajes se suman al campamento con talentos musicales variados. La película aún no tiene fecha de estreno confirmada oficialmente
Redacción Versión Final
El regreso de ‘Camp Rock 3’, una de sus películas originales más populares. Los hermanos Joe, Nick y Kevin Jonas retomarán sus roles como Shane, Nate y Jason Gray, mientras que Demi Lovato no aparecerá en pantalla, pero será productora ejecutiva.

Además, Maria Canals-Barrera volverá como la madre de Michi Torres, personaje de Lovato, y se suman nuevos campistas: Sage (Liamani Segura), su hermano Desi (Hudson Stone), la prodigio del violonchelo Rosie (Lumi Pollack), el baterista Cliff (Casey Trotter), la coreógrafa Callie (Brooklynn Pitts), la influencer Madison (Ava Jean) y el rebelde Fletch (Malachi Barton).

La historia sigue a Connect 3, quienes tras perder un importante teloneo, regresan a Camp Rock para descubrir a la próxima estrella musical. Los campistas competirán por abrir su concierto, mientras la tensión y la amistad se ponen a prueba.

El fenómeno Camp Rock comenzó en 2008, continuó con ‘Camp Rock: The Final Jam’ en 2010, y sigue siendo una de las películas originales más queridas de Disney Channel. “Camp Rock es parte del legado de Disney Channel, con música inolvidable y personajes que perduran en el corazón de los fans”, señaló Ayo Davis, presidenta de Disney Branded Televisión.

