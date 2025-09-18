Disney anuncia Camp Rock 3 con Jonas Brothers y sin Demi Lovato en pantalla

El regreso de ‘Camp Rock 3’, una de sus películas originales más populares. Los hermanos Joe, Nick y Kevin Jonas retomarán sus roles como Shane, Nate y Jason Gray, mientras que Demi Lovato no aparecerá en pantalla, pero será productora ejecutiva.

Además, Maria Canals-Barrera volverá como la madre de Michi Torres, personaje de Lovato, y se suman nuevos campistas: Sage (Liamani Segura), su hermano Desi (Hudson Stone), la prodigio del violonchelo Rosie (Lumi Pollack), el baterista Cliff (Casey Trotter), la coreógrafa Callie (Brooklynn Pitts), la influencer Madison (Ava Jean) y el rebelde Fletch (Malachi Barton).

La historia sigue a Connect 3, quienes tras perder un importante teloneo, regresan a Camp Rock para descubrir a la próxima estrella musical. Los campistas competirán por abrir su concierto, mientras la tensión y la amistad se ponen a prueba.

El fenómeno Camp Rock comenzó en 2008, continuó con ‘Camp Rock: The Final Jam’ en 2010, y sigue siendo una de las películas originales más queridas de Disney Channel. “Camp Rock es parte del legado de Disney Channel, con música inolvidable y personajes que perduran en el corazón de los fans”, señaló Ayo Davis, presidenta de Disney Branded Televisión.