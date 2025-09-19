Diosa Canales envía un emotivo mensaje a Osmariel Villalobos tras anunciar su enfermedad

Osmariel Villalobos, modelo y presentadora venezolana, tras anunciar su diagnóstico de cáncer de mama ha recibido una ola de mensajes de apoyo y solidaridad en sus redes sociales. entre los innumerables comentarios, uno ha captado la atención del público, el de la vedette Diosa Canales, con quien protagonizó una polémica pelea en un gimnasio en el 2015.

El anuncio de la enfermedad de la modelo llega varios años después de su conocido conflicto con la cantante, que incluso culminó en un altercado físico en el baño de un gimnasio donde entrenaban.

La rivalidad entre ambas figuras era bien conocida por el público, lo que hacía impensable un acercamiento.

Sin embargo, ante la delicada situación de la presentadora Villalobos, Diosa Canales optó por dejar a un lado el pasado y le respondió directamente a Osmariel en su vídeo donde anunciaba su enfermedad “Tranquila, que todo estará bien. Mantente más positiva de lo que ya estas y siempre creyendo que lo puedes y que Dios está allí a tu lado. Bendiciones”, escribió.

El comentario que superó rápidamente los 3.000 mil me gusta, se convirtió en un símbolo de la empatía que prevalece ante las adversidades de la vida y se especula que después de este mensaje de apoyo por parte de la vedette venezolana Diosa Canales la rivalidad ha llegado a su fin.