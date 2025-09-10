“Dios disponga”: mensaje de Ricardo Montaner despierta preocupación entre sus seguidores

El cantante Ricardo Montaner encendió las alarmas entre sus seguidores tras publicar un mensaje en Instagram que ha sido interpretado como una reflexión sobre la vida y el tiempo. “Dios disponga el tiempo pero que no se tarde…”, escribió el artista junto a un video, sin dar mayores explicaciones.

La frase generó una ola de comentarios de apoyo y preocupación, especialmente porque Montaner, de 66 años, anunció en 2023 su retiro abrupto durante un concierto en Costa Rica, alegando que quería dedicarse a su familia. Aunque desde entonces ha mantenido una presencia activa en redes y en su carrera, lo ha hecho con menos giras y un perfil más reservado.

No es la primera vez que el intérprete de Tan enamorados comparte mensajes cargados de espiritualidad. En varias ocasiones ha expresado gratitud por la salud y la vida, sin detallar diagnósticos médicos. En 2020, incluso habló de episodios de enfermedad en su entorno familiar, pero siempre con un tono de esperanza.

Hasta el momento, Montaner no ha ofrecido aclaraciones sobre su publicación, lo que ha dejado espacio a la especulación sobre posibles problemas de salud. Sin embargo, para muchos de sus fans, el mensaje podría ser solo un recordatorio de fe y paciencia.

Mientras no haya confirmación oficial, sus seguidores continúan enviándole mensajes de fuerza y cariño, acompañando al artista con el deseo de que todo esté bien.