Diddy cumplirá condena y saldrá de prisión el 8 de mayo de 2028

El legendario rapero y productor Sean Combs, mejor conocido como Diddy, ya tiene fecha oficial para dejar atrás los celdas. Según el Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), el músico saldrá en libertad el 8 de mayo de 2028, tras cumplir su condena impuesta a comienzos de octubre de este año.

El portal del BOP actualizó recientemente el registro del artista, confirmando que Diddy deberá pasar 50 meses en prisión, es decir, poco más de cuatro años. La noticia ha generado una ola de comentarios entre sus fanáticos, muchos de los cuales mantienen viva la esperanza de ver al creador de éxitos como I’ll Be Missing You retomando su vida pública con nuevos proyectos musicales.

Durante las últimas décadas, Diddy ha sido una figura central en la cultura urbana estadounidense, un empresario multifacético y uno de los nombres más influyentes del hip-hop. Su paso por la cárcel marca un punto de inflexión en una carrera repleta de luces y sombras, donde el lujo y la polémica siempre han ido de la mano.

Aunque aún falta tiempo para su liberación, la cuenta regresiva ya comenzó. Y, como suele ocurrir con las grandes estrellas, el mundo del espectáculo estará atento al momento en que Diddy vuelva a pisar la calle, quizás con un nuevo ritmo, un nuevo mensaje… y la oportunidad de reinventarse una vez más.