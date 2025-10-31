Descubre Fresco Olivo: La esencia de la pizza artesanal en Maracaibo

¿Buscas un lugar donde la tradición y el sabor se encuentren en cada mordisco? En Maracaibo, en las instalaciones del Centro Comercial Plaza 72, te espera Fresco Olivo, una pizzería artesanal y cafetería que redefine la experiencia gastronómica en la ciudad.

Desde el momento en que entras, el lugar te invita a relajarte, con sus espacios modernos y acogedores, diseñado para tu confort, con un ambiente fresco que te hará sentir como en casa.

Pizzas de masa madre, calidad insuperable

Fresco Olivo se destaca por sus irresistibles pizzas de masa madre, elaboradas con ingredientes de primera y siguiendo técnicas artesanales que aseguran una textura perfecta y sabores únicos en cada porción.

"La ciencia de utilizar masa madre, es que esta masa lleva un proceso de fermatación de 48 horas, que ayuda a evitar el reflujo y en cuánto a sabor, le va a dar una crocancia a la masa, pero al mismo tiempo le da elasticidad. Esta es la característica de la pizza al estilo napolitano" explica Héctor Olmos, CEO de Fresco Olivo.

Opciones saludables y personalizables

Si eres de los que prefiere algo más ligero, aquí podrás disfrutar de frescas ensaladas o bowls que puedes armar a tu gusto, seleccionando la proteína de tu preferencia y acompañándolos con cuatro opciones deliciosas para complementar tu plato. Estos contornos pueden ser aguacate, maíz, tomate Cherry, arepas de yuca o plátano, huevo, brócoli, papas rústicas, arroz, queso mozzarella o patacones.

El toque perfecto, café y postres

Finaliza tu visita con una taza de café de alta calidad, acompañado de sus exquisitos postres que conquistan el paladar y hacen de cada visita una experiencia completa.

Un Ambiente Único

Fresco Olivo no solo se trata de comida; también es un lugar donde puedes disfrutar de un ambiente acogedor y familiar, perfecto para tus celebraciones de cumpleaños, revelaciones de sexo, aniversario o simplemente una cita con amigos. La decoración fresca y moderna invita a pasar un rato agradable, disfrutando de buena compañía y excelente comida. Ya sea que vengas en pareja, con amigos o en familia, aquí encontrarás el ambiente ideal.

Visitalos de Martes a Sábado de 9:00am a 10:00pm y domingo de 4:00pm a 10:00pm, en la calle 72 entre avenida 14A y 15.