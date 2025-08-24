El diario plural del Zulia


¡Descubre Culpa Restaurante: donde cada bocado se convierte en una experiencia inolvidable

Cada plato está diseñado como una obra maestra que combina sabores intensos y elegantes. Además, todos los jueves cuentan con una irresistible promoción en margaritas. Un ambiente perfecto donde calidad, sabor y momentos especiales se encuentran
Ubicado en la esquina de calle 78 con Avenida 3f y 3g, Culpa Restaurante te invita a desconectar y disfrutar de una gastronomía excepcional en un ambiente que simplemente es perfecto. Aquí, cada plato es una obra maestra diseñada para deleitar tus sentidos.

Déjate seducir por su delicioso medallón de cordero acompañado de risotto milanes, una opción que combina sabores intensos y elegantes en cada bocado. Si prefieres algo más casual, su punta trasera con bastones de yuca y ensalada promete satisfacer tu paladar con una fusión de texturas y sabores irresistibles. ¿Y qué tal una hamburguesa jugosa? En Culpa Restaurante, tienen la opción perfecta para cada antojo.

Y para los amantes de las bebidas, no te pierdas su promoción en margaritas todos los jueves, una excelente oportunidad para acompañar tu comida con un toque de alegría y sabor.

Ven y vive una experiencia culinaria única en Culpa Restaurante, donde la calidad y el ambiente hacen de cada visita un momento especial. ¡Te esperamos!

