Danny Ocean lidera las nominaciones a los Premios Juventud
El cantante venezolano Danny Ocean encabeza seis nominaciones a los Premios Juventud, próximos a celebrarse este 25 de septiembre. El intérprete de “Me rehúso” alcanza el mismo número de postulaciones que Bad Bunny.
Tras estrenar su álbum "Babylon Club", Danny fue nominado a Mejor canción pop/urbano por su canción "Priti" con Sech, Mejor canción pop/rhythmic por el tema "Ley Universal", Mejor canción pop por su canción "Samaná" con Mau y Ricky y Yorghaki, Mejor Álbum Pop con "Reflexa", Tropical Hit con la canción "Imagínate" con Kapo y Afrobeat Latino del Año con la canción "Amor".
Los organizadores detallaron que, por su parte, artistas como Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma obtuvieron cinco nominaciones cada uno.
Este año, los galardones agregaron ocho nuevas categorías, entre ellas Mejor canción música mexicana alternativa, que reconoce las fusiones de sonidos tradicionales mexicanos con otros estilos; Mejor canción pop/rítmica, para combinaciones de pop y música electrónica, y Afrobeat latino del año, que celebra las contribuciones a este estilo musical emergente.
Este año, gracias al respaldo de un panel de expertos, se ha duplicado el número de categorías dedicadas a creadores de contenido y redes sociales, pasando de cuatro a ocho. En total, son 231 artistas compiten en 41 categorías: 30 de música, tres de televisión y streaming, y ocho de redes sociales.
Se trata de la primera vez que Premios Juventud se celebrará fuera de Estados Unidos con el objetivo de conmemorar el Mes de la Herencia Hispana en la Ciudad de Panamá.