Danielle Jonas revela que padece enfermedad de Lyme tras meses de confundir síntomas con estrés

Danielle Jonas, esposa del integrante de los Jonas Brothers, Kevin Jonas, compartió públicamente el diagnóstico que transformó su vida: la enfermedad de Lyme.

Tras meses de confusión y síntomas aparentemente asociados al estrés, una biopsia reveló la verdadera causa de su deterioro físico y emocional.

En una publicación en redes sociales, Danielle contó que comenzó a notar una caída excesiva del cabello y eccema en el cuero cabelludo, síntomas que varios médicos inicialmente atribuyeron a ansiedad o estrés.

Pensé que solo era estrés… hasta que descubrí la verdad”, expresó.

El diagnóstico de Lyme, una infección transmitida por la picadura de garrapatas, marcó el inicio de un proceso de adaptación y de cuidado integral. Jonas explicó que incluso consideró usar peluca debido a la pérdida capilar y al impacto que esto tuvo en su confianza personal.

“Fue devastador verme cambiar físicamente, pero aprendí a escuchar a mi cuerpo”, confesó. Desde entonces, ha seguido un tratamiento médico riguroso y adoptado hábitos saludables para mantener su bienestar físico y emocional.

La empresaria agradeció el apoyo incondicional de su esposo y su familia, al tiempo que busca generar conciencia sobre la enfermedad y la importancia de no minimizar los síntomas que podrían ocultar un diagnóstico serio.