Daniela Álvarez regresa a París y deslumbra con su pasarela de L´Oréal

En el marco de la Semana de la Moda de París, el emblemático Le Défilé, desfile insignia de la marca L’Oréal Paris reunió a figuras internacionales como Eva Longoria y Kendall Jenner, junto a la colombiana Daniela Álvarez, quien representa a la región andina y Centroamérica.

A cuatro años de la amputación de su pierna izquierda, la modelo desfila con su prótesis habitual, provocando ovaciones del público y marcando un hito en la historia de la moda inclusiva.

Su participación en Le Défilé, desfile organizado por L’Oréal Paris, generó impacto global al visibilizar la inclusión en la industria de la moda.

Según publicó Infobae Colombia, la modelo desfiló el 29 de septiembre en el evento oficial, luciendo su prótesis con una bota, tras considerar usar una diseñada para tacones.

Previo al desfile, Álvarez concede una entrevista al medio argentino, donde expresa sentirse “orgullosa, emocionada y privilegiada” por formar parte del evento. Destaca la oportunidad de enviar un mensaje de esperanza y perseverancia, y confiesa que, aunque no suele sentir nervios, esta vez enfrenta el reto del equilibrio y la adaptación a su prótesis en pasarela.

La preparación incluye tres meses de tratamiento neurológico en España, fisioterapia y ejercicios para recuperar movilidad en el pie derecho. Gracias a ello, evita el uso de órtesis, lo que representa un avance significativo en su proceso de rehabilitación.

Su presencia en la pasarela se convierte en símbolo de empoderamiento, al mostrar que la belleza trasciende lo físico. “Mi mensaje con mi prótesis, es que somos más que un cuerpo físico”, afirma la modelo, quien ha transformado su experiencia en una plataforma de inspiración para mujeres con discapacidad.

Sobre el duelo tras la amputación, Álvarez relata momentos de profunda tristeza, pero también de aceptación. “La mejor manera de vivirlo es atravesarlo”, asegura, y destaca que solo al enfrentar el dolor se logra volver a sonreír.

Finalmente, la modelo expresa su deseo de dejar un legado que inspire a mujeres a superar inseguridades. “Somos nuestra actitud, nuestra esencia, nuestra alegría, nuestra sonrisa”, concluye, reafirmando que la moda puede ser una herramienta poderosa para transformar vidas y construir un mundo más inclusivo.