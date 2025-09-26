Dakota Johnson deslumbra en la alfombra roja del festival de Zúrich

La actriz Dakota Johnson, conocida por su elegancia y carisma, lució un vestido que destacó por su sofisticación y estilo en el Festival de Zúrich, reafirmando su estatus como una de las figuras más influyentes del cine en la actualidad.

El evento, catalogado como uno de los más prestigiosos de Europa, reunió a cineastas, actores y críticos para celebrar lo mejor del séptimo arte.

La intérprete de 50 Sombras de Grey, que asistió en apoyo a una de las películas más esperadas del certamen, fue una de las protagonistas de la noche, tanto por su presencia como por las declaraciones que ofreció a los medios.

Durante la gala, la actriz habló sobre su entusiasmo por el festival y destacó la importancia de apoyar el cine independiente y las nuevas voces que están revolucionando la industria.

Johnson se mostró cercana y accesible con la prensa, valorando especialmente el ambiente artístico y la diversidad de propuestas que ofrece el festival.

El Zúrich Film Festival continúa su programación con una variada selección de películas internacionales, talleres y encuentros con artistas, consolidándose como un espacio clave para la promoción del cine de calidad.

La presencia de figuras como Dakota Johnson ayuda a potenciar la visibilidad del evento a nivel global.

Con su paso firme y natural por la alfombra roja, Dakota dejó una huella imborrable en esta edición del festival, demostrando una vez más que su talento y estilo trascienden fronteras y que su carrera sigue en ascenso dentro del cine mundial.