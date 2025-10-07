Daddy Yankee anuncia su esperado regreso musical con nuevo sencillo y actuación en los Billboard Latinos

Después de dos años de silencio artístico, Daddy Yankee, ahora conocido simplemente como DY, está listo para regresar a la escena musical. El pionero del reguetón reaparecerá en la próxima edición de los Premios Billboard de la Música Latina, donde ofrecerá una actuación muy esperada por sus fanáticos.

La cadena Telemundo, organizadora y transmisora del evento, confirmó que el intérprete de Gasolina estrenará su nuevo sencillo titulado Sonríele, parte de un próximo álbum con el que busca marcar una nueva etapa en su carrera.

Aquí está el grande del reguetón. DY estrenará su nuevo álbum y su nuevo sencillo, Sonríele. ¡No se lo pueden perder!”, anunciaron en el programa La Mesa Caliente.

El evento se llevará a cabo el 23 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, y marcará el regreso triunfal de uno de los artistas que más ha influido en la expansión global del reguetón.

Ahora regresa para inspirar y emocionar al público con una actuación inolvidable”, señala el comunicado oficial de Telemundo.

El intérprete boricua, que recientemente enfrentó disputas legales con su exesposa por el control de sus empresas, vive además un momento significativo fuera del escenario. En Mónaco, fue homenajeado con el Global Gift Humanitarian Award por su labor filantrópica a través de la fundación Daddy’s House, con la que ha apoyado a comunidades vulnerables durante más de dos décadas.

“Este reconocimiento pertenece a todas las mujeres, voluntarios y niños que han creído en nuestra misión. Su sonrisa es mi mayor recompensa”, expresó DY al recibir el galardón.

Junto a su regreso, los Billboard Latinos contarán con actuaciones de Abraham Mateo, Grupo Frontera, Angel López, Arthur Hanlon y Kapo, entre otros artistas que celebrarán una noche dedicada al poder y la evolución de la música latina.