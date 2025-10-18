Conmoción en Milán: una modelo italiana fue asesinada brutalmente por su pareja

La ciudad de Milán se encuentra conmocionada tras el brutal femicidio de Pamela Genini, una reconocida modelo y empresaria italiana de 29 años que fue asesinada de 24 puñaladas por su pareja, Gianluca Soncin, de 52. El hecho ocurrió el pasado martes 14 de octubre en el barrio de Gorla, al norte de la capital lombarda.

Genini había construido una carrera destacada en el mundo de la moda. Nacida en Brembilla, provincia de Bérgamo, comenzó a modelar desde muy joven y a los 16 años fundó sus primeros emprendimientos relacionados con la industria textil.

Tres años después ganó notoriedad por su participación en el programa televisivo L’isola di Adamo ed Eva, donde fue recordada como una persona amable y soñadora.

Además de su labor como modelo, cofundó la marca de bikinis EP SheLux junto a su mejor amiga, Elisa Bartolotti. En los últimos años, combinaba esa actividad con su trabajo en una agencia inmobiliaria de lujo en Milán, uniendo su pasión por la estética y el diseño.

En 2023, Pamela se mudó a un departamento propio, donde conoció a Gianluca Soncin, un hombre mayor con quien inició una relación que, según allegados, se tornó cada vez más conflictiva. Testigos cercanos relataron que la joven había manifestado temor por el comportamiento agresivo de su pareja, quien incluso habría amenazado con hacerle daño a Bianca, su perra y compañera inseparable.

El día del crimen, la víctima mantenía una conversación telefónica con una expareja cuando notó que Soncin había ingresado sigilosamente al departamento. Llamó a la policía, pero antes de que llegaran los agentes, el hombre la atacó salvajemente con un cuchillo, provocándole 24 heridas mortales. Cuando la policía logró ingresar al lugar, el agresor intentó suicidarse apuñalándose en el cuello, aunque sobrevivió y permanece internado bajo custodia.

Los vecinos, aún conmocionados, describieron la escena como “horrorosa” y aseguraron haber escuchado los gritos de la joven pidiendo ayuda. El caso ha reavivado el debate sobre la violencia machista en Italia, donde cada año decenas de mujeres son asesinadas por sus parejas o exparejas.

Las autoridades judiciales iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y determinar los antecedentes de violencia en la relación. En tanto, familiares y amigos de Pamela exigieron justicia y organizaron una vigilia en su memoria en la plaza principal de Bérgamo.