Chyno y Nacho reprograman concierto en Quito priorizando seguridad en medio de tensiones

La música también siente los latidos de la política. En Quito, el esperado concierto de Chyno y Nacho, parte de su Eternos Tour, tuvo que mover fecha debido a las tensiones que atraviesa Ecuador, donde paros nacionales y manifestaciones mantienen a la ciudad en vilo.

Lejos de apagar el entusiasmo, la noticia despertó aún más expectativas: el show ahora será el 31 de octubre en el Coliseo General Rumiñahui, un escenario emblemático que promete vibrar con los clásicos del dúo venezolano.

Ecuador atraviesa momentos difíciles por causas políticas. Existen paros nacionales, cierres de vías, manifestaciones, entre otros. Esto ha generado que se su gobierno decrete medidas de protección política; como el control sobre las horas de circulación ciudadana y reuniones masivas", reseña el comunicado.

La organización aseguró que la decisión responde a “fuerza mayor” y que busca garantizar un ambiente seguro tanto para el público como para los artistas.

Nuestra prioridad es tu seguridad”, recalcaron en su comunicado.

Aunque la espera se alargue unas semanas, la cita con la música sigue en pie. Y quizás, después de la tormenta, el reencuentro con Chyno y Nacho suene todavía más eterno.