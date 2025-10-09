Carmen Alicia Lara revela su nueva batalla contra el cáncer y mantiene su fe

La actriz y cantante venezolana Carmen Alicia Lara compartió con sus seguidores una noticia que conmovió al público: enfrenta nuevamente una batalla contra el cáncer.

"Aquí vamos de nuevo. Llena de fe, amor y confianza en Dios, sé que mi camino está guiado por él", escribió en su cuenta de Instagram, donde explicó que la semana pasada recibió la confirmación médica de la recaída.

A pesar de la dureza del diagnóstico, la artista manifestó una serenidad que sorprendió incluso a sus seguidores: "Siento una paz que me asusta, no es humana. Es la paz que viene de Dios, que sobrepasa todo entendimiento".

Carmen Alicia subrayó que afrontará este nuevo proceso “con gozo” y una fe inquebrantable, destacando el papel fundamental de su esposo, el actor César Román, en su recuperación emocional.

Lara inició su carrera en Radio Caracas Televisión, donde debutó en la telenovela Ser bonita no basta. Posteriormente, participó en producciones como Por todo lo alto, Camaleona, Los misterios del amor, Natalia del Mar y Mi ex me tiene ganas. Su última participación destacada fue en Corazón de Esmeralda, donde interpretó a Liliana Blanco.

La intérprete venezolana se ha ganado el cariño del público no solo por su talento, sino también por la fortaleza con la que enfrenta los desafíos de la vida.