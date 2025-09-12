Carín León es el primer latino en presentarse en la Sphere Immersive Sound

El cantante y guitarrista mexicano Carín León, figura influyente de la música latina contemporánea, anunció tres presentaciones en la icónica Sphere de Las Vegas para septiembre de 2026. Los shows, programados para los días 11, 12 y 13, coinciden con la celebración del Día de la Independencia de México en Estados Unidos.

Este hito lo convierte en el primer artista latino en presentarse en este recinto, estableciendo un nuevo estándar para la música en español en el mercado estadounidense. Su innovador enfoque del regional mexicano ha sido reconocido con un Grammy y tres Grammys Latinos en 2025.

Las presentaciones en la Sphere prometen un despliegue visual y escénico sin precedentes, aprovechando la tecnología del lugar.

El concierto utilizará la pantalla LED de más alta resolución del mundo para crear un ambiente inmersivo. También contará con el sistema de audio avanzado, Sphere Immersive Sound, que ofrece una claridad y precisión inigualables. Carín León, originario de Hermosillo, Sonora, se posiciona como un ícono moderno y embajador de su género a nivel global.

El anuncio de esta residencia se suma a una impresionante carrera que ha llevado al cantante a escenarios como Coachella y el Festival de Viña del Mar, donde ganó Gaviotas de Oro y Plata.

Además, en 2025 rompió récords de asistencia en el Rodeohouston con más de 70 mil asistentes. La venta de boletos y paquetes VIP comenzará el 23 de septiembre, mientras que la venta general será a partir del 26 de septiembre.