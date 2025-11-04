Britney Spears elimina su perfil de Instagram en medio de polémica con su exesposo

Britney Spears eliminó su cuenta de Instagram el domingo 2 de noviembre, quedando su perfil inaccesible. La acción se dio en medio de varias publicaciones consideradas preocupantes por sus seguidores y una disputa pública por las memorias de su exmarido, Kevin Federline.

En las últimas semanas, los fans de la cantante expresaron preocupación después de que publicara videos bailando en su casa. La preocupación aumentó al optar por desactivar los comentarios en publicaciones con mensajes crípticos sobre sus hijos, Jayden James y Sean Preston.

Un video compartido por Spears a principios de octubre la mostraba con moretones en los brazos y vendajes en las manos y muñecas. En la descripción, Spears explicó que se había caído por las escaleras y mencionó que sus dos hijos habían regresado a Hawái, donde viven con Federline.

La cantante defendió sus videos de baile como una forma de expresión personal y espiritual. "Esta es mi forma de expresarme y orar a través del arte… Padre, que estás en los cielos… No estoy aquí para que me tengan lástima o me tengan compasión”, escribió.

La eliminación ocurre luego de que Kevin Federline compartiera en sus memorias, “You Thought You Knew”, varias afirmaciones sobre Spears y la relación con sus hijos. Los extractos incluyen acusaciones sobre el comportamiento de Spears como madre y una expresión de temor a que le ocurra "algo malo".

El 15 de octubre, Spears utilizó su cuenta X para responder públicamente a su exmarido. Ella lo acusó de manipularla psicológicamente de forma constante y defendió enérgicamente su relación con sus hijos.

Un representante de Spears respondió a las memorias, señalando el factor económico de la publicación. “Tras la publicación del libro de Kevin, una vez más él y otros se están beneficiando a costa de ella, y lamentablemente esto ocurre después de que la manutención de los hijos con Kevin haya finalizado”.

El representante enfatizó que lo único que le importa a Britney es el bienestar de sus hijos. Destacó que la cantante busca proteger a sus hijos durante todo este "sensacionalismo" mediático generado por la publicación de Federline.