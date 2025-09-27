¡Boda Vintage! Selena Gómez y Benny Blanco dieron el “Sí, acepto” en una ceremonia íntima

La cantante y empresaria Selena Gómez enamoró a sus seguidores en redes sociales cuando éste sábado por la noche compartió las primeras fotografías de su espectacular boda con el productor musical Benny Blanco.

“9.27.25”, así fue el breve texto que escribió la CEO de Rare Beauty en su cuenta de Instagram para anunciar que este 27 de septiembre contrajo nupcias.

En el carrusel, Selena mostró tiernas imágenes junto a su ahora esposo, quien usó un traje clásico a blanco y negro, mientras que la artista usó un estilismo “vintage” con un vestido en seda blanco con escote Halter que complementó con un bouquett minimalista de flores blancas.

Horas previas a la ceremonia, las revistas Hola! y People ya habían anunciado que este sábado sería el gran día para los novios.

La reunión se celebró en California, en una extensa propiedad privada en Montecito. El espacio fue transformado en un escenario de ensueño, siendo decorado para hacer una boda al aire libre.

Para garantizar su privacidad, la pareja destinó alrededor de 300 mil dólares en seguridad. De acuerdo con Hello! Magazine, el contrato incluye guardias armados, accesos restringidos, entradas cubiertas con lonas oscuras y patrullas permanentes que bloquean incluso el ingreso de drones.

Las estimaciones del presupuesto total superan los 5 millones de dólares, cifra que se distribuye entre logística, decoración, servicio de catering, hospedaje de invitados VIP y el espectáculo musical que cerrará la noche.

La unión contó con más de 170 invitados, entre ellas grandes estrellas como Taylor Swift, Paul Judd, Steve Martin, entre otros.

Selena y Benny, quienes han celebrado una de las bodas más esperadas del año, se conocieron en 2010 durante la producción del álbum “Revival” de la exestrella Disney, aunque en ese entonces solo tenían una relación laboral.

En 2019, volvieron a colaborar en el video musical de "I Can't Get Enough", junto a J Balvin, y en la canción "Single Moon". Sin embargo, fue en 2023 cuando “Cupido” los flechó.

La actriz y el productor comenzaron a salir y fue en diciembre de ese mismo año cuando la cantante confirmó su relación a través de las redes sociales.

Un año después, en diciembre de 2024, Benny le propuso matrimonio de manera sencilla, pero muy significativa: recreó un picnic en un estudio, evocando sus primeras citas. Selena ha descrito ese momento como "de película".