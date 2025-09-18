Beto Villa Jr. regresa a Maracaibo con su nuevo tema promocional “Héroe sin capa”

Por segunda vez, el cantante y actor colombiano Beto Villa Jr. pisa tierra marabina, y esta vez lo hace con una propuesta musical que nace del corazón: “Héroe sin capa”, una canción inspirada en la forma en que se enamora una mujer maracucha.

En rueda de prensa desde el centro comercial Sambil de Maracaibo, el artista compartió su emoción por volver a Maracaibo, una ciudad que, según él, tiene mucho en común con su natal Barranquilla. “Las personas aquí son generosas, espontáneas y familiares. Me siento como en casa”, expresó con una sonrisa.

Este viernes 19 de septiembre, Beto Villa Jr. se presentará en RD Club Dance, donde promete un espectáculo inolvidable. “Les voy a brindar el mejor show que hayan visto en su vida”, dijo con entusiasmo.

Durante el encuentro con los medios, también agradeció a María, una seguidora que lo motivó a venir a Venezuela y que, según sus palabras, desafió su corazón a cruzar fronteras. “Estos son los inicios de un artista en una tierra nueva”, confesó con humildad y entrega.

La conexión con Maracaibo ha sido tan profunda que el artista recibió simbólicamente la “visa maracucha”, un gesto que representa el cariño del público local. “Esta parte de mi vida se llama Maracaibo, esta parte de mi vida se llama Venezuela”, dijo emocionado.

Con su música, su carisma y su deseo de conquistar corazones, Beto Villa Jr. se entrega por completo a esta nueva etapa, esperando que sea el inicio de una historia duradera con el público venezolano.