Bad Bunny triunfa en Twitch con récord histórico y supera a Kendrick Lamar

Con este hito, Bad Bunny se convierte en el artista latino más visto. Superó a Kendrick Lamar y su “The Pop Out” en audiencia histórica. El éxito refleja el poder global del trap y la música urbana
Redacción Versión Final
Bad Bunny volvió a demostrar por qué es uno de los artistas más influyentes del mundo. Su concierto virtual “No Me Quiero Ir De Aquí” alcanzó la asombrosa cifra de 337.000 espectadores simultáneos en Twitch a través de Amazon Music, convirtiéndose en la segunda transmisión más vista en la historia de la plataforma.

Con este impresionante registro, el ícono puertorriqueño superó a Kendrick Lamar y su “The Pop Out”, consolidando su poder como referente de la música latina a nivel global. Los fanáticos disfrutaron de un espectáculo vibrante, con canciones que se convirtieron en himnos y una puesta en escena que hizo sentir la emoción del concierto desde la pantalla.

La hazaña de Bad Bunny marca un momento histórico: nunca antes un artista latino había logrado tal número de espectadores en un show virtual en Twitch.

El fenómeno refleja no solo la pasión de su audiencia, sino también la expansión del trap y la música urbana en plataformas digitales, acercando el ritmo latino a millones de hogares alrededor del mundo.

