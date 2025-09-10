Bad Bunny excluye a Estados Unidos de su gira mundial por temor a "redadas migratorias"

Bad Bunny, una de las figuras más influyentes de la música urbana global, iniciará en noviembre su gira “Debí Tirar Más Fotos” en República Dominicana, con paradas confirmadas en América Latina, Europa y Asia. La ausencia de Estados Unidos en la agenda ha sorprendido a fanáticos y medios.

En entrevista con la revista i-D, el artista explicó que la exclusión se debió al riesgo de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

No fue por odio, he actuado muchas veces allí y todos los shows han sido magníficos. Pero estaba el tema de que ICE podría estar afuera, y nos preocupaba mucho”, señaló.

El cantante ya había dado señales de esta postura al organizar su residencia en Puerto Rico, que atrajo a miles de seguidores de la diáspora latina.

Según explicó, los puertorriqueños y latinos residentes en EE.UU. pueden viajar a la isla sin miedo a "represalias migratorias".

Más allá de lo comercial, la decisión refleja un compromiso con la seguridad de su comunidad y con la denuncia de políticas migratorias restrictivas. Bad Bunny ha criticado en varias ocasiones las "redadas y deportaciones impulsadas en años recientes".

El tour también tendrá un carácter histórico: por primera vez, el reguetonero se presentará en Japón, Australia y Brasil. Tras sus fechas de 2025, la gira se extenderá hasta mediados de 2026, consolidando su presencia en nuevos mercados internacionales.