Así fue la imposición de bandas del Miss Zulianidad 2025

En una sobria y elegante velada, la organización Miss Zulianidad 2025 impuso las bandas de los municipios que representarán las candidatas en esta edición 2025, un evento que se da como antesala a la presentación a la prensa y la gran noche final.

Durante el evento, realizado la noche del miércoles, 15 de octubre, las participantes demostraron sus habilidades en la pasarela con vestidos negros holgados y acompañada de Hillary Piña, reina saliente y representante del Zulia en el Miss Turismo Venezuela, quien deseó lo mejor a las jóvenes.

El cuadro de aspirantes quedó conformado de la siguiente manera: Daniela Galván (Almirante Padilla), Alexa Sarcos (Baralt), Jemary Márquez (Cabimas), Cindy Peña (Jesús Enrique Lossada), Rus Pineda (Lagunillas), Neibelyn Villalobos (Mara), Mariangel Montiel (Maracaibo), Haibelin Ojeda (Miranda), Yohana Zambrano (Perijá), Estefani Díaz (San Francisco), Gabriela Polo (Sucre), Albany Aguirre (Sur del Lago) y Elianny Antúnez (Urdaneta).

Kendry Urdaneta, presidente del certamen, enfatizó que la gala fue la primera aparición de las mises para iniciar su camino en el certamen. Además, destacó que busca la evolución integral de las participantes.

“Nos hemos caracterizado por tener belleza de una miss típica, pero como este año elegiremos a la reina en la Semana de la Zulianidad, preparamos un evento regionalista, lleno de color y esperamos que la ganadora represente la idiosincrasia de la mujer de la Tierra del Sol Amada”, agregó.

Urdaneta adelantó un poco de los eventos que vivirán en su temporada de la belleza. Entre ellos el estreno el próximo 1 de noviembre del reality show “Tras la corona”. “No habrá eliminadas. Verán la preparación de las candidatas, sus clases, frustraciones, superaciones y evolución. Todo el camino a la noche final”, refirió.

Finalmente, el hacedor de reinas reiteró que la ganadora del concurso representará al estado en el Miss Turismo Venezuela.