Ariana Grande triunfa en MTV VMA’s 2025 con Video del Año y Mejor Canción

La cantante estadounidense Ariana Grande se consagró como la gran ganadora de los MTV Video Music Awards 2025 al recibir el premio al Video del Año por Brighter Days Ahead, tema que también le otorgó el galardón a Mejor Canción Pop. La ceremonia se celebró este domingo en Nueva York.

Visiblemente emocionada al recibir el máximo reconocimiento de la noche, la artista de 32 años agradeció a sus seguidores: “Gracias por crecer conmigo y por apoyarme tanto como ser humano”.

Otra de las grandes figuras de la velada fue Lady Gaga, quien se alzó con el premio a Artista del Año y compartió con Bruno Mars la estatuilla a Mejor Colaboración por Die with a Smile.

La estrella del k-pop Rosé, exintegrante de Blackpink, ganó el premio a Canción del Año por APT, mientras que Sabrina Carpenter fue reconocida con el galardón a Mejor Álbum por Short n’ Sweet.

El evento, con actuaciones de Mariah Carey, Busta Rhymes, Ricky Martin y nuevas estrellas como Doja Cat y Tate McRae, estuvo marcado por una estética nostálgica de los años 80 y 90. A diferencia de ediciones anteriores, esta vez no se incluyeron mensajes políticos en el escenario.