Andy Byron reaparece en público con su esposa Megan tras escándalo en concierto de Coldplay

Andy Byron, ex director ejecutivo de la empresa tecnológica Astronomer, quien estuvo en el centro del escándalo viral junto a su jefa de recursos humanos durante un concierto de Coldplay, reapareció públicamente acompañado por su esposa Megan. Según imágenes publicadas por el Daily Mail, la pareja fue vista paseando en Maine con una actitud serena y tranquila, dando señales de normalidad tras la crisis que enfrentaron.

De acuerdo con Infobae, las fotografías muestran a Byron y Megan mientras abandonaban una lujosa mansión en Kennebunk para dirigirse juntos a la playa y compartir un picnic al atardecer.

Ambos lucieron ropa deportiva y caminaron por un acomodado vecindario, proyectando una imagen de calma y aparente cordialidad, a pesar de los recientes rumores y especulaciones sobre la relación.

El origen del escándalo se remonta al pasado 16 de julio, cuando en plena presentación de Coldplay en el Gillette Stadium, Massachusetts, la “kiss cam” enfocó inesperadamente a Andy Byron y Kristin Cabot, directora de personal de Astronomer

Ambos intentaron evadir la cámara agachándose apresuradamente, pero su reacción solo aumentó la atención y generó especulaciones inmediatas entre los asistentes y usuarios en redes sociales.

Este incidente se hizo viral a nivel global y sacudió tanto la vida personal como profesional de Byron y Cabot, quienes enfrentaron una severa crisis que culminó con la renuncia de ambos a sus cargos en Astrónomo a los pocos días. La repercusión del evento impactó profundamente en la dinámica interna de la empresa y en su imagen pública.

Las recientes imágenes de Byron y su esposa reflejan un intento de sobreponerse al episodio controversial y seguir adelante con su vida, mostrando un entorno relajado y pacífico.

La pareja parece estar en un proceso de recuperación personal, mientras la sociedad sigue atenta a cualquier desarrollo posterior en esta historia que capturó la atención mundial.