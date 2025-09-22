Andreina Martínez la joven con discapacidad que rompió lo "imposible" "en Camino a Somos tu yo"

Andreina Martínez, una joven fisioterapeuta, perdió la vista progresivamente desde los 3 años y quedó totalmente ciega a los 15 años.

A los 6 años, tras un accidente en la escuela donde chocó cabeza con cabeza con una compañera, sufrió un desprendimiento de retina, además de cataratas y tensión ocular, lo que la llevó a múltiples operaciones sin éxito en la recuperación de su visión. A los 9 años perdió completamente la vista del ojo izquierdo ya los 15 años quedó completamente ciega.

A pesar de no tener familiares con discapacidad visual, Andreina se tituló como Técnico Superior Universitario en Fisioterapia en Venezuela. Recientemente, su historia se hizo viral después de ser eliminada del casting del reality "Somos tú y yo", lo que generó fuertes debates en redes sociales sobre la inclusión y las barreras para personas con discapacidad visual en los medios de entretenimiento.

Durante el casting la joven Andreina se dedicó con esfuerzo a aprender las coreografías, mostrando gran disciplina y compromiso a pesar de las dificultades de su discapacidad visual representa. Su perseverancia fue evidente en cada ensayo, buscando dar lo mejor de sí para cumplir con las exigencias del programa.

Andreina expresó su sentimiento tras la eliminatoria diciendo: “Lo di todo, di lo mejor de mí”. Entre los comentarios en redes, algunos usuarios cuestionaron la decisión de la realidad, mientras otros debatían sobre las dificultades que enfrentan personas con discapacidades para ser incluidos en espacios competitivos.