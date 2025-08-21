Alleh y Yorghaki desatan la vibra en Maracaibo con "La Ciudad World Tour"

Maracaibo vivió una noche vibrante este miércoles 20 de agosto, cuando el dúo venezolano Alleh y Yorghaki hizo su debut en la ciudad con el tercer concierto de su gira "La Ciudad World Tour 2025", celebrada en el Hotel Tibisay del Lago.

El evento, que marcó el inicio del capítulo "El Sueño" de su tour, desató una explosión de energía y ritmo que contagió al público marabino, que con calidez y emoción recibió a los artistas.

La velada comenzó con el músico zuliano Giral, quien, armado con su guitarra y teclado, cautivó a los asistentes con una suave y envolvente actuación.

Luego, Gus, un amigo de la infancia de Yorghaki y originario de Valencia, se subió al escenario. El joven, de 21 años, cerró su presentación con una versión de "La Ciudad", tema que el dúo interpretaría más tarde en conjunto con Alleh y Yorghaki.

La proyección de un visualizer mostró a los artistas compartiendo sus sueños y visiones sobre la música, un preludio perfecto para lo que estaba por venir: una fiesta de ritmos y emociones.

El espectáculo continuó con el tema "Capaz", que desató la euforia del público. Serpentinas, fuego y pirotecnia inundaron el escenario, mientras la música se apoderaba del ambiente.

Durante el concierto, Alleh y Yorghaki no solo demostraron su capacidad para conectar con la audiencia, sino que también ofrecieron una montaña rusa emocional que atravesó temas de superación personal y esfuerzo.

“Hey, Maracaibo, esta es la verdadera vibra. Hace seis meses Beéle tocaba aquí y teníamos una tarima de 3x3. Gracias a ustedes, llegamos a este espacio”, expresó Alleh, recordando sus humildes inicios y la evolución de su carrera.

Uno de los momentos más especiales de la noche ocurrió cuando el dúo invitó a una pareja de cinco años de unión, Vanessa y Eduardo, a interpretar “El Ingeniero”, creando un ambiente de amor y emoción que unió aún más a los presentes.

Pero el plato fuerte llegó al final: "Una noche", el tema más exitoso del dúo, con más de 400 millones de reproducciones en Spotify. Este fue el cierre perfecto para un show que, aunque breve, con 12 canciones y 57 minutos de duración, mantuvo al público completamente entregado.

A pesar de algunas quejas sobre la duración del espectáculo, lo que realmente quedó claro es que el dúo está en sus primeros pasos, pero saben cómo manejar a la multitud con su carisma y energía.

La conducción del evento estuvo a cargo de Adrián Lara, conocido como "Wachu", presentador del programa "La Bomba".

Ahora, con su gira en marcha, los artistas se preparan para presentarse en Barquisimeto el 21 de agosto y en Lechería el 26, siguiendo el éxito que cosecharon en Maracaibo.