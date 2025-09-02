Alianza Francesa de Maracaibo celebra sus 45 años con un concierto de Elisa Lécuyer

Elisa Lécuyer vuelve a Venezuela tras una primera invitación a Caracas en 2023 para la fiesta de la francofonía. Se trata de una gira organizada por el circuito de Alianzas francesas del país, que incluye tres conciertos.

En agenda está su visita al Teatro Baralt de Maracaibo (5/09), el Colegio de Abogados de Valencia (12/09) y en el Centro Cultural de Arte Moderno de Caracas (13/09). Acompañada de su cómplice y pianista, el talentoso Clément Simón, Lécuyer presentará sus canciones originales y temas favoritos del repertorio venezolano y francés, con algunas sorpresas.

De padre francés y madre venezolana, Elisa es una cantante que se caracteriza musicalmente por su universo mestizo producto de su crianza bicultural.

Del jazz a la salsa, pasando por el bossa-nova, la chanson, la comedia musical y el pop, elige las piezas que canta por las historias que cuentan. Con la musicalidad siempre al servicio de la letra y un particular talento expresivo, es una verdadera cuenta-melodías que logra sumergir al público en un mar de emociones tan diversas como las canciones que interpreta.