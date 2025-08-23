El diario plural del Zulia


Alba Roversi regresa a Venezuela con proyectos artísticos y sueños de reencontrarse plenamente

Expresó que aunque deja a su hijo y nieto en Miami, mantiene planes firmes aquí. Señaló que está abierta tanto a la actuación como a otros oficios si es necesario. Su regreso inicia con funciones de Monólogos de la Vagina en septiembre en Caracas
La actriz venezolana Alba Roversi sorprendió a sus seguidores al confirmar su regreso a Venezuela, luego de varios años residenciada en Florida, Estados Unidos, donde desarrolló diversas actividades.

En entrevista con Román Lozinski para Unión Radio, la recordada protagonista de Arroz con Leche expresó que volvió con la intención de establecerse y retomar la vida en su país.

Estaba muy feliz en Miami con mi hijo Enrique José y mi nieto, pero desde hace tiempo venía planificando regresar. Aquí tengo mis cositas, mi familia y mis amigos”, comentó.

Con entusiasmo aseguró que está dispuesta a trabajar en lo que haga falta: “Voy a hacer arepas, hallacas, actuar en Monólogos de la Vagina o incluso repartir paquetes. Si le echo pichón afuera, ¿por qué no hacerlo en Venezuela?”.

Su primera aparición tras el regreso será el 13 y 14 de septiembre en el Centro Cultural Chacao, donde participará en la obra Monólogos de la Vagina, con funciones pautadas a las 5:00 pm.

