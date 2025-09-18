Adamaris López y su conexión con la cultura venezolana

El conocimiento de la cultura venezolana de la actriz y presentadora puertorriqueña, Adamaris López, generó sorpresa entre sus seguidores. Durante una interacción que se volvió viral en redes sociales, López demostró su familiaridad con algunas expresiones populares del país caribeño

El video que circula en redes sociales muestra a López respondiendo a preguntas sobre el significado de diversas expresiones venezolanas.

La actriz respondió correctamente a la jerga popular de regiones como Zulia, Lara y el centro del país. Algunas de las expresiones que identificó fueron: “Naguará”, “Conchale vale” y “Qué molleja”, demostrando así su profundo conocimiento de la idiosincrasia venezolana.

Durante el clip, la animadora compartió su platillo venezolano favorito “la reina pepiada” plato icónico de la gastronomía venezolana.