Nueva Ley en Singapur: condenan hasta con 15 golpes de vara a infractores

El estado insular de Singapuir, ubicado en el continente asiático, estableció este lunes 1 de septiembre nuevas reglas contra la venta y el uso de vapeadores, que condena hasta con 20 años de prisión y 15 golpes de vara a proveedores de dispositivos que contenga etomidato, una sustancia con efecto sedante.

Las autoridades informaron que los consumidores se someterán a una rehabilitación obligatoria de desintoxicación .

El gobierno de Singapur, que prohíbe los cigarrillos electrónicos desde 2018 y aplica severas leyes contra las drogas tiene la nueva iniciativa política contra los vapeadores, “Mantenemos una postura de tolerancia cero con el vapeo”, asi lo destaco el organismo.

El etomidato y sus análogos pasan a ser considerados "drogas controladas" ya que es un hipnótico puro desprovisto de efecto analgésico. Y conforme a la ley establecida por el ente gubernamental del uso indebido de estupefacientes de la isla, advierte de quien posea, utilice, adquiera o comercialice se le aplicarán penalización.

Fumar cigarrillos eléctricos en Singapur implica una rehabilitación de aproximadamente tres meses o hasta un año, así como se aplican multas de cifras considerables como de hasta 2.000 dólares singapurenses que se estima que es de alrededor de 1.330,5 euros o 1.558,65 dólares estadounidenses, ocasionalmente cuando el vaper contenga etomidato y la reincidencia del comprador.