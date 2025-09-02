El diario plural del Zulia


Nueva Ley en Singapur: condenan hasta con 15 golpes de vara a infractores

Una nueva iniciativa política contra los vapeadores del Gobierno de Singapur, que prohíbe los cigarrillos electrónicos y aplica severas leyes contra las drogas. Hasta los momentos la isla penalizaba con un máximo de dos años de prisión el vapeo, y los castigos corporales quedaban reservados a personas arrestadas por consumir, importar, vender o distribuir etomidato, definido como anestésico general de acción corta por le gabinete de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
LegalVF Home
Mayerlin Palmar | Pasante
@VersionFinal Referencial

El estado insular de Singapuir, ubicado en el continente asiático, estableció este lunes 1 de septiembre  nuevas reglas contra la venta y el uso de vapeadores, que condena hasta con 20 años de prisión y 15 golpes de vara a proveedores de dispositivos que contenga etomidato, una sustancia con efecto sedante.

Las autoridades informaron que los consumidores se someterán a una rehabilitación obligatoria de desintoxicación .

El gobierno de Singapur, que prohíbe los cigarrillos electrónicos desde 2018 y aplica severas leyes contra las drogas tiene la nueva iniciativa política contra los vapeadores, “Mantenemos una postura de tolerancia cero con el vapeo”, asi lo destaco el organismo.

El etomidato y sus análogos pasan a ser considerados "drogas controladas" ya que es un hipnótico puro desprovisto de efecto analgésico. Y conforme a la ley establecida por el ente gubernamental del uso indebido de  estupefacientes de la isla, advierte de quien posea, utilice, adquiera o comercialice se le aplicarán penalización.

Fumar cigarrillos eléctricos en Singapur implica una rehabilitación de aproximadamente tres meses o hasta un año, así como se aplican multas de cifras considerables como de   hasta 2.000 dólares singapurenses que  se estima que es de alrededor de 1.330,5 euros o 1.558,65 dólares estadounidenses, ocasionalmente cuando el  vaper contenga  etomidato y la reincidencia del comprador.

Siga leyendo
Lea también

Dwayne Johnson impresiona en Venecia con The Smashing Machine

Nueva baja en la Vinotinto: David Martínez no viajará a Argentina para las…

Este actor cobró $500 mil por minuto en la saga de Harry Potter

Trump hará un "emocionante" anuncio relacionado con el Departamento de Defensa,…

Comentarios
Cargando...