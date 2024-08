Encuentran colección de litografías firmadas de Salvador Dalí olvidada por 50 años en Londres

Una colección de 10 litografías del histórico pintor español Salvador Dalí, que yacían olvidadas durante 50 años en un garaje de Londres, será subastada el 30 de septiembre por la casa de subastas Hansons Richmond.

Estas obras, que costaron 594 euros en la década de 1970, podrían alcanzar un valor de hasta 5.949 euros en la subasta.

El increíble descubrimiento ocurrió durante una visita rutinaria para evaluar obras de arte en una vivienda en el barrio de Mayfair.

Chris Kirkham, director asociado de Hansons Richmond, calificó el hallazo como "impresionante", destacando que el tiempo en el que las litografías estuvieron guardadas ayudó a preservar la frescura de sus colores y a mantener su autenticidad, dada la firma de Dalí en ellas.

