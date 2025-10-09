Editorial: Trump, de la paz en Gaza a la transición en Venezuela

El mundo recibía hace horas una de las noticias más esperadas: El freno a la guerra de Gaza. Lo comunicaba desde la Casa Blanca el propio Presidente Donald Trump, quien ha sido innegablemente el arquitecto de este primer acuerdo.

El próximo lunes, el grupo terrorista de Hamás, debería, según el pacto, comenzar a liberar los 48 rehenes que aún tiene en su poder. Israel hará lo propio con miles de palestinos.

Lo cierto es que, gusten o no las políticas de Trump, en este caso perturbador de la humanidad, parecen ser las más efectivas.

Y no valió del todo la diplomacia y el llamado a la cordura de Qatar o Europa, Trump debió asomar la presión no sólo a Hamás, sino a un propio Netanyahu enloquecido con borrar a los palestinos de la Franja, pero que también terminó postulando al presidente norteamericano al Nobel de la Paz.

El lunes también se abre un corredor de ayuda humanitaria. Israel no pondrá limitante alguna.

La hambruna de niños y gentes de todas las edades nos quedaron grabadas y duelen.

Aquellos post provocadores de una Gaza llena de casinos y estatuas no gustaron, pero la Paz que parece haber logrado Trump hoy sí, y eso es lo que quedará si realmente es duradera.

Trump está hoy en buena racha política, porque hace pocas horas el Congreso, donde los demócratas quisieron bloquear las acciones militares contra cárteles de la droga en Caribe, ha terminado por dar el espaldarazo para que continúen rechazando la propuesta.

El Presidente está seguro esta semana de llegar a lo que más le gusta:

Lograr grandes acuerdos...

Las próximas horas vendrán cargadas de anuncios y, aunque hoy los focos se posan en Gaza, como debe ser, Venezuela sigue caliente en el tablero de la Sala Oval.

Carlos Alaimo

Presidente-Editor