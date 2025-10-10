Editorial | ¿Por qué el Nobel a María Corina Machado?

¿Por qué el Nobel a María Corina Machado? porque dejó de ser hija, dejó de ser madre, dejó de ser esposa, dejó la vida holgada y tranquila que les dejaron sus padres, dejo de construir sus sueños para dedicarse a uno solo que es la liberación de Venezuela. Le dedicó una vida intensa a buscar la libertad, la justicia, los derechos humanos y recuperar el modelo político que hizo grande a nuestra nación que fue la democracia. Diferentes voces a gritos pedían que la ruta es la violencia como en la que en el pasado mesiánicos politicos conducieron al país y fracasaron con alto costo de vidas humanas.

Recibe un reconocido premio como el de La Paz precisamente por evitar una Guerra civil. Por ser diametralmente opuesta a otros políticos que prefirieron una salida radical que sumó muertos a la tragedia venezolana.

Ha sabido transitar en la política más como una estratega que calcula como cirujano las vidas, antes de someterse a los fervores del momento.

Y así puso a soñar a todo el país, a los de dentro y los de fuera.

Tras el 28 de julio Venezuela pudo ser un mar de sangre, claro, de aquellos que desean la libertad y el retorno a la democracia.

Ella lo impidió. Mientras el país quería lanzarse sin freno a un evento trágico después de unas elecciones que cambiaron todo, ella optó por la razón.

Y el tiempo…

Competía con el mismo Donald Trump, quien acaba de sembrar lo parece ser una paz en Gaza, uno de los conflictos más sangrientos de la historia reciente y ha intercedido para bajarle el tono a la guerra Rusia-Ucrania, pero tiene las rémoras de su política migratoria que infunde miedo a millones de inmigrantes en suelo norteamericanos.

Y no solo eso, compitió con su propio gran aliado de norte, y el reconocimiento pudo levantar alguna roncha en la Casa Blanca desde donde se critica al comité sueco por anteponer la política a la paz verdadera.

Machado batalló contra Chávez, contra Maduro, contra Diosdado, contra el CNE, salió a las calles, convocó en paz a los venezolanos y se convirtió en un puño contra Miraflores. Hasta los militares se le cuadraban en sus recorridos por todo el país.

Y ese temple el mundo lo vio de cerca en medio de persecuciones. Hoy la siguen atacando al encarcelar a sus aliados para doblegarla.

Pero ha demostrado tener el acero necesario para resistir.

Su Nobel renueva el mensaje a Maduro y Fuerte Tiuna: Venezuela merece y puede empezar un cambio profundo sin derramar sangre. Hay, aún a estas horas de alta tensión en el Caribe, tiempo de recapacitar.

Y aunque dice que no lo merece y el premio pertenece a los venezolanos y su lucha, se trata de un hito imborrable e inocultable. María Corina es Nobel.

El galardón es también un grito para la transición que ella representa para Venezuela. Lo sabe Putin, quien no tiene moral para hablar de paz, lo saben en La Habana y también lo saben en Pekín.

Ahora el Gobierno se enfrenta a una Premio Nobel.

Carlos Alaimo

Presidente- Editor.