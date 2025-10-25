EDITORIAL: El TPS para los venezolanos

Viven en los Estados Unidos y prácticamente el 100% son de familias que lo arriesgaron todo para construir un futuro lejos de nuestra caótica Venezuela.

Pero la administración de Donald Trump, la misma acelera una operación continental contra el narcotráfico y promete liberar a los venezolanos, es también la misma que eliminó el Estatus de Protección Temporal (TPS), una dualidad desconcertante para el mundo.

La sentencia la confirmó el Tribunal Supremo de EEUU.

Y el riesgo se activó inmediatamente. 350 mil pueden ser deportados sin derecho a defensa y unos 250 mil pierden el TPS en menos de una semana.

Desde Versión Final hemos tratado con especial atención las historias de nuestros ciudadanos en el mundo, hemos metido el foco en historias de superación, de tristeza, de expectativas y de angustias, y hemos elevado la voz por aquellos venezolanos que hoy libran esta batalla por una oportunidad legítima de ayudar a seguir construyendo el país que eligieron como destino.

Queremos pedirle a las ONGs, organizaciones sociales y líderes políticos de Estados Unidos que desaten este nudo humanitario.

Venezuela no es el Tren de Aragua.

Queremos impulsar la petición de miles de familias que trabajan duramente para pagar sus impuestos y el futuro de sus generaciones en suelo norteamericano.

Estados Unidos abrazó a nuestra gente como lo que es, una tierra de libertad y democracia.

Pero ahora la urgencia es revertir la decisión del Tribunal, que es temporal que igualmente creó divisiones entre los magistrados a favor y en contra. Esa brecha está abierta.

El litigio en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de California, podría durar años, pero los venezolanos que aún tienen TPS quedarán expuestos abiertamente a una deportación.

Se debe abrir un frente por el TPS de los venezolanos en los Estados Unidos.

Y la solicitud debe estar respaldada por todas las decisiones internacionales que protegen los derechos humanos y civiles universales.

Las razones que dieron lugar a la protección de los venezolanos con el TPS en 2021, hoy no solo están vigentes, sino que hoy se agravan, puesto que el Gobierno Maduro aprieta con leyes como la “Bolívar” y otra en camino para convertir a los milicianos y colectivos en “sapos”, al mejor estilo que utilizaba Fidel Castro en su Cuba para tener el control social que por 67 años aún los mantiene ese legado en el poder.

Los venezolanos jamás estuvimos mentalizado que este escenario de quitarnos el TPS se diera.

Los EEUU deben revisar esta decisión política que atenta contra decenas de derechos humanos, politicos, sociales y civiles contemplados en múltiples instituciones del mundo occidental.

Carlos Alaimo

Presidente - Editor