Yulimar Rojas anuncia su participación en la Liga Nacional de Atletismo en Caracas

La atleta Yulimar Rojas, anunció este miércoles su participación en la tercera jornada de la Liga Nacional de Atletismo, que se celebrará este sábado en la ciudad de Caracas. El evento, que forma parte del calendario oficial del atletismo nacional, se llevará a cabo en el Estadio Nacional Brígido Iriarte y comenzará a partir de las 5:00 p. m.

El anuncio fue realizado por la propia atleta a través de un video publicado en sus redes sociales, donde expresó su entusiasmo por volver a competir en suelo venezolano y extendió una invitación a todos los aficionados del deporte a acompañarla en esta jornada especial. “Nos vemos este sábado en el Brígido Iriarte. Estoy muy feliz de reencontrarme con mi gente, con el público que siempre me ha apoyado. Espero verlos ahí”, expresó Rojas con una gran sonrisa.

La participación de Rojas se da apenas semanas después de haber conseguido la medalla de bronce en el Mundial de Atletismo celebrado en Tokio, un logro especialmente significativo considerando que fue su regreso a las competencias internacionales tras una larga recuperación por una lesión que la mantuvo fuera de las pistas por más de dos años.

Este podio en Tokio marcó no solo su retorno al alto rendimiento, sino también la reafirmación de su condición como una de las figuras más importantes del atletismo mundial. En ese contexto, su participación en la Liga Nacional de Atletismo adquiere un carácter simbólico, al representar el reencuentro de la atleta con su país y su gente.

En su mensaje, Yulimar también dedicó unas palabras a sus seguidores, agradeciéndoles por el respaldo constante que ha recibido durante los momentos difíciles. “No tengo palabras para agradecerles todo el cariño y la fuerza que me han dado. Esta medalla también es de ustedes”, comentó, refiriéndose al apoyo recibido en el proceso de recuperación que la llevó de vuelta al podio mundial.

La campeona olímpica de Tokio 2021, quien además ostenta el récord mundial del salto triple (15.74 metros), se ha convertido en un símbolo del deporte venezolano. Su regreso a la escena competitiva nacional genera gran expectativa, especialmente entre los jóvenes atletas y fanáticos que ven en ella un ejemplo de disciplina, perseverancia y superación.

La tercera jornada de la Liga Nacional de Atletismo no solo contará con la presencia de Rojas, sino que también reunirá a destacados atletas nacionales que vienen compitiendo en las distintas pruebas de velocidad, fondo, saltos y lanzamientos. El evento busca seguir impulsando el desarrollo del atletismo en Venezuela, ofreciendo un espacio de alto nivel competitivo para las nuevas generaciones.

Con Yulimar como gran figura del día, se espera una masiva asistencia de público en el Estadio Brígido Iriarte, que seguramente se llenará de banderas, aplausos y emociones. Será una jornada que no solo celebrará el atletismo, sino también el espíritu de una atleta que ha sabido reinventarse y volver a brillar.