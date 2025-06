Wilson Álvarez regresa al nido como coach de pitcheo

Wilson Álvarez, uno de los mayores ídolos en la historia de Águilas del Zulia, volverá al nido rapaz como coach de pitcheo para la temporada 2025-2026 del béisbol venezolano.

El marabino, de 55 años, fue anunciado como parte del cuerpo técnico del mánager Lipso Nava la campaña pasada, pero no pudo unirse al club por razones familiares.

Estoy bien contento de regresar otra vez a Águilas y de estar de nuevo al lado de Lipso”, señaló “El Intocable”, ganador de cinco de los seis títulos en la historia aguilucha.

“Espero reencontrarme con ese gran cuerpo técnico y trabajar juntos otra vez para darle satisfacciones a la fanaticada zuliana”. Álvarez fue el coach de pitcheo de Nava en la temporada 2016-2017, cuando Águilas conquistó su último título, y estuvo en el cargo hasta la zafra 2018-2019. Posteriormente trabajó en ese mismo rol durante tres campañas con Leones del Caracas, entre 2021 y 2024, sumando un nuevo anillo como técnico en la temporada 2022-2023.

Como jugador fue parte de los títulos aguiluchos de las campañas 1988-1989, 1991-1992, 1992-1993 y 1999-2000, ganando también la Serie del Caribe de 1989.

Tenemos que ir paso a paso”, señaló el orgullo de la parroquia Santa Lucía. Para la próxima temporada tenemos que ir un día a la vez, un juego a la vez, para ver los resultados al final de la temporada. Estoy muy entusiasmado de volver a mi casa para trabajar con todo el talento que tiene el equipo. Voy a ir a dar lo mejor de mí y a vestir de nuevo esa camiseta con mucho orgullo”.

Álvarez se desempeña actualmente como coach de banca de Centauros de La Guaira en la Liga Mayor, circuito en el que también se desempeñó como coach de pitcheo de ese mismo club y también de Senadores de Caracas.

El ex lanzador es una leyenda en la organización rapaz y tiene su número 47 retirado desde la zafra 2016-2017, gracias a sus logros con la divisa. Además de sus cinco anillos de campeón de la Lvbp y una Serie del Caribe, con los rapaces fue Pitcher del Año y Triple Coronado en la campaña 1991-1992, dejando efectividad vitalicia de 2.44 en sus 13 temporadas como jugador.