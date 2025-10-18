Verstappen se aprovecha de choque McLaren y Sainz alcanza podio en Estados Unidos

La carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos, disputada en el Circuito de las Américas, se vio marcada por un accidente múltiple en la primera curva que dejó fuera de combate a los dos McLaren, allanando el camino para que Max Verstappen se llevara la victoria. Con este resultado, el piloto de Red Bull recorta ocho puntos en su lucha por el campeonato.

La colisión inicial ocurrió por la agresividad entre los McLaren que partían en segunda y tercera posición. Lando Norris tuvo un arranque irregular y, al intentar recuperar su trazada, obligó a Oscar Piastri a frenar y desviarse, provocando un choque que también involucró a Fernando Alonso, quienes junto con Piastri tuvieron que abandonar.

Tras la salida del safety car, Verstappen se enfrentó a George Russell, quien intentó presionarlo de manera agresiva. Sin embargo, el neerlandés logró distanciarse rápidamente, mientras Carlos Sainz se consolidaba en el tercer puesto.

Ferrari fue otro gran beneficiado del accidente, avanzando posiciones importantes en la clasificación. Lewis Hamilton superó a su compañero Charles Leclerc y terminó cuarto. La carrera finalizó bajo un segundo safety car debido a un accidente de Lance Stroll en las vueltas finales.