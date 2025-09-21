Verstappen aprovecha el abandono de Piastri y arrasa en el GP de Azerbaiyán

Max Verstappen se impuso con autoridad en el Gran Premio de Azerbaiyán, aprovechando el abandono de Oscar Piastri en la primera vuelta y los problemas de Lando Norris durante su parada en boxes.

Con este resultado, el piloto neerlandés consiguió su segundo triunfo consecutivo tras Monza y consolidó su posición como principal contendiente en la temporada.

El australiano de McLaren, líder del campeonato, chocó en la curva cinco, poniendo fin a su racha de 44 Grandes Premios sin abandonos. Esto dejó a su escudería con pocas opciones de sumar puntos, mientras Norris intentaba mantener la esperanza pese a partir desde atrás y a una detención de cuatro segundos en boxes que comprometió su carrera.

Verstappen, con neumáticos duros, abrió una ventaja de más de 12 segundos sobre George Russell durante la primera parada, asegurando un triunfo sólido de principio a fin. El podio lo completaron Russell y Carlos Sainz, sin que ninguno pudiera acercarse al tetracampeón de Red Bull.

Con esta victoria, Verstappen suma 255 puntos, reduciendo la diferencia con Piastri a 69 unidades. La definición del título se mantiene abierta, con siete carreras y tres Sprint restantes en el calendario, y el próximo desafío será el Gran Premio de Singapur, entre el 3 y 5 de octubre en el Circuito Urbano Marina Bay.