Venus Williams regresa al US Open a sus 45 años con gran entusiasmo

La emblemática tenista estadounidense Venus Williams se prepara para afrontar su participación número 25 en el Abierto de Estados Unidos (US Open), donde jugará el lunes en primera ronda contra la checa Karolina Muchova, undécima cabeza de serie.

“Es súper emocionante estar de vuelta”, declaró la mayor de las hermanas Williams en su comparecencia ante la prensa este sábado 23, antes de un torneo que disputará con una invitación de los organizadores, ya que actualmente ronda el puesto 600 del ránking femenino.

“Esto no me hace envejecer, simplemente hace que sea algo todavía más emocionante”, afirmó sobre su vigésimo quinta presencia en las canchas de Flushing Meadows.

“Creo que siempre jugaré tenis, está en mi ADN, así que siempre estaré ahí, ahora o dentro de 30 años”, expresó la tenista de 45 años.

Su debut en el Abierto de Estados Unidos fue hace 28 años, cuando tenía 17, y en 1997 disputó una edición que la llevó hasta la final, donde fue derrotada por la suiza Martina Hingis.

Fue en los inicios de una carrera impresionante, que le llevó a ganar siete títulos individuales (dos US Open y cinco Wimbledon) y catorce títulos de dobles en torneos del Grand Slam.