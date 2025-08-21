Venezuela inicia con dos oros y una plata en levantamiento de pesas en los Panamericanos Junior

Venezuela comenzó con fuerza su participación en el levantamiento de pesas en los Juegos Panamericanos Junior 2025 en Asunción, al conseguir dos medallas de oro y una de plata en la primera jornada gracias a la destacada actuación de Kerlys Montilla, David García y Dionangel Vargas.

El primero en competir fue Dionangel Vargas, de 18 años, en la categoría de 65 kilogramos, en su debut en unos Juegos Panamericanos. El joven criollo se ubicó segundo en el arranque (123 kg), en envión (150 kg) y en el total (273 kg), asegurando así la medalla de plata, un logro destacado en su primera experiencia internacional de este nivel.

Luego fue el turno de la carabobeña Kerlys Montilla, quien compitió en la división de 53 kg y dominó desde el primer intento, levantando 75, 78 y 81 kg en arranque. En el envión logró 95, 98 y 102 kg, sumando un total de 183 kg, superando por 10 kg a su rival más cercana y asegurando la medalla de oro. Con este triunfo, Montilla también se clasificó directamente para los Panamericanos Adulto Lima 2027. “Es un orgullo ser campeona panamericana, despedí mi último año juvenil como se debía. Ahora es que vienen cosas buenas”, declaró la atleta.

Finalmente, David García aportó la segunda medalla de oro para Venezuela en la categoría de 71 kg, en una competencia reñida donde llegó a haber hasta cuatro participantes empatados. García se impuso con un arranque de 125 kg y un envión de 155 kg, sumando un total de 280 kg. “Tuve mucho tiempo trabajando por esto. Fue una competencia de tú a tú, y lo más emocionante es que estaré en Lima 2027”, aseguró.

La delegación venezolana continuará este jueves su participación en levantamiento de pesas con Ángel Rodríguez (88 kg) y Diana Bellorín (66 kg), quienes buscarán sumar nuevas medallas a la cuenta nacional en los Panamericanos Junior de Asunción.