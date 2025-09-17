Un partido de sanción para el madridista Huijsen por su expulsión contra la Real Sociedad

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha impuesto un partido de sanción al jugador del Real Madrid, Dejan Huijsen, tras su expulsión directa en el partido correspondiente a la cuarta jornada de Liga contra la Real Sociedad (2-1). Además, se sancionó con dos partidos a Fede Viñas, jugador del Oviedo, y a Pere Milla, del Espanyol, también por expulsiones en sus respectivos encuentros.

Huijsen fue expulsado en el minuto 31 por derribar a un adversario, impidiendo lo que el árbitro Jesús Gil Manzano consideró una ocasión manifiesta de gol. El Comité de Disciplina desestimó la apelación del Real Madrid, que intentó anular la expulsión, a pesar de que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) había considerado que la sanción adecuada para la falta sobre Mikel Oyarzabal debía haber sido una tarjeta amarilla, no roja.

El Real Madrid argumentó que hubo un error material manifiesto, al considerar que la acción de Huijsen no evitaba una ocasión manifiesta de gol. Sin embargo, el Comité de Disciplina concluyó que el club no aportó pruebas suficientes para desmentir el hecho de que Huijsen derribó a su adversario sujetándolo por detrás con la mano. Además, el Comité subrayó que la interpretación de las Reglas de Juego es competencia exclusiva de los árbitros, como establece el artículo 118.3 del Código Disciplinario de la RFEF, por lo que no puede ser revisada por los órganos disciplinarios una vez que se constate la infracción.

Sobre la intervención del VAR, el CTA consideró acertado que no interviniera en la jugada, ya que el VAR solo actúa en casos claros, obvios y manifiestos, y la acción de Huijsen admite diferentes interpretaciones. En cuanto a si un segundo defensor del Real Madrid podría haber cambiado la sanción, el CTA señaló que si dicho defensor hubiera disputado el balón, la sanción adecuada sería una tarjeta amarilla. Si, como interpretó el árbitro, la distancia hacía imposible la disputa, se trataría de una ocasión manifiesta de gol, que justificaría la expulsión.

En relación con las otras sanciones, el Comité de Disciplina impuso dos partidos de suspensión al delantero uruguayo del Oviedo, Fede Viñas, quien fue expulsado en el minuto 80 del partido contra el Getafe por una acción violenta fuera del contexto del juego. También se sancionó con dos partidos al jugador del Espanyol, Pere Milla, expulsado al final de la primera parte del encuentro contra el Mallorca por actitudes despectivas hacia los árbitros. Según el acta del árbitro, Milla le dijo «eres malísimo».

En la quinta jornada de LaLiga Hypermotion, Yago Cantero, del Ceuta, fue sancionado con un partido de suspensión por doble amonestación. Además, el entrenador José Juan Romero, también del Ceuta, deberá cumplir con una sanción de cuatro partidos: dos por actitudes despectivas hacia los árbitros y otros dos por protestas. Según el acta arbitral, Romero fue expulsado en el minuto 96 del partido contra el Castellón por protestar de forma ostensible y reiterada, realizando gestos de disconformidad, y luego, al dirigirse hacia el túnel de vestuarios, golpeó su rostro con la palma de la mano en señal de protesta.