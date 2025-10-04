Tottenham vence al Leeds y se afianza como escolta en la Premier League

El Tottenham logró un triunfo valioso este sábado al imponerse 2-1 sobre el Leeds United, resultado que le permitió ascender al segundo lugar de la tabla de la Premier League y mantenerse a un punto del líder, Liverpool.

El equipo londinense abrió el marcador a los 23 minutos gracias a Mathys Tel, quien culminó una veloz ofensiva con un disparo dentro del área que, tras desviarse en un defensor, dejó sin opciones al arquero rival. El delantero francés ya había estado cerca minutos antes con un cabezazo que se estrelló en el travesaño.

El Leeds reaccionó pronto y encontró la igualdad en el minuto 31. Brenden Aaronson probó desde media distancia, el balón se complicó tras un desvío y el portero Guglielmo Vicario no logró despejar con seguridad. La jugada terminó en los pies de Noah Okafor, que empujó la pelota al fondo de la red para firmar su segundo gol del torneo.

Cuando el partido parecía equilibrado, un error en la salida de los visitantes abrió la puerta al segundo tanto de los Spurs. Mohammed Kudus se benefició de una serie de fallas defensivas y su disparo, que rebotó en Patrick Struijk, descolocó al guardameta y selló el 2-1 definitivo.

En el tramo final, el Leeds rozó el empate. Vicario respondió con una gran parada ante Joel Piroe en el tiempo añadido, y en la última jugada Struijk estuvo a centímetros de redimirse con un cabezazo que pasó rozando el poste.

Con esta victoria, el Tottenham alcanzó los 14 puntos, igualó en la clasificación al Bournemouth y se consolidó como principal perseguidor del Liverpool, que aún debe disputar su compromiso frente al Chelsea.