Tiburones de La Guaira suma a William Cuevas, veterano lanzador con experiencia internacional

Los Tiburones de La Guaira regresaron al Estadio Universitario con un objetivo claro: consolidar un equipo competitivo que les permita aspirar al título de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Bajo la dirección de Gregorio Petit, la organización se ha movido con fuerza en el mercado y ahora celebra una incorporación de gran peso: el regreso del pitcher William Cuevas.

El periodista Daniel Álvarez Montes adelantó que la novena litoralense llegó a un acuerdo con el derecho de 35 años, quien no lanza en el país desde la temporada 2016-2017. Cuevas debutó en Grandes Ligas con los Medias Rojas de Boston y posteriormente encontró estabilidad en Asia, específicamente en la liga surcoreana, donde acumuló siete campañas con los KT Wiz. Allí dejó récord de 55-45 y efectividad de 3.93 en 149 aperturas.

Con los Tiburones, Cuevas ya había dejado huella: su última experiencia en Venezuela cerró con marca de 6-0, efectividad de 2.08 y un Whip de 0.98 en 11 aperturas, cifras que lo consolidaron como un lanzador dominante.

La llegada de este veterano refuerza una rotación que busca devolverle protagonismo a La Guaira, que en la zafra 2023/24 estuvo cerca de la gloria. El reto será capitalizar la experiencia internacional de Cuevas para volver a competir por un campeonato en el béisbol criollo.