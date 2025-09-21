Sha'Carri y Lyles barren los relevos 4x100 y EE. UU. domina con récord de medallas

El domingo fue un día glorioso para el equipo de EE. UU. en los relevos 4x100. Sha'Carri Richardson lideró una remontada espectacular en la categoría femenina, superando a Jamaica por 0.04 segundos con un tiempo de 41.75 segundos. Su compañera Melissa Jefferson-Wooden, con este oro, sumó su tercer título mundial, mientras que la legendaria Shelly-Ann Fraser-Pryce obtuvo su 17.ª medalla mundial de plata.

En la categoría masculina, Noah Lyles y su equipo aseguraron el segundo oro consecutivo para Estados Unidos en el 4x100. Con un tiempo de 37.29 segundos, superaron a Canadá por 0.26 segundos, poniendo fin a previas dificultades en esta disciplina. Jamaica, sin sus principales figuras y con problemas en el traspaso del testigo, no logró avanzar en la clasificación, reseñó Independent en Español.

Además de los relevos 4x100, la jornada destacó por otras victorias cruciales para Estados Unidos. Sydney McLaughlin-Levrone llevó al equipo femenino a la victoria en el 4x400, y Cole Hocker se alzó con el oro en los 5.000 metros. Estos triunfos consolidaron la mejor noche del encuentro para la delegación.

El balance final para la potencia fue de 26 medallas en total, de las cuales 16 fueron de oro, superando significativamente las siete medallas de oro obtenidas hace cuatro años en los Juegos Olímpicos de Tokio, en el mismo estadio. El único revés fue la derrota del equipo masculino de 4x400, donde Rai Benjamin no pudo mantener la ventaja frente a Collen Kebinatshipi de Botsuana, quien logró una victoria histórica para su país.