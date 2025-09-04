Salomón Rondón, el Gladiador que convierte a Venezuela en pesadilla de Argentina

Salomón Rondón no solo es el máximo goleador de la Vinotinto con más de 40 tantos, sino que se ha convertido en el símbolo de los momentos históricos de Venezuela frente a Argentina.

Su apodo, “El Gladiador”, refleja el peso que tiene en la cancha y la capacidad de decidir partidos complicados.

A lo largo de la historia los enfrentamientos con la Albiceleste han sido difíciles para la Vinotinto. Sin embargo, en los pocos encuentros con resultados positivos, Rondón ha estado presente y ha sido protagonista directo.

Los cinco momentos clave de Rondón ante Argentina:

1. Venezuela 1-0 Argentina (2011): Primera victoria histórica, gol de Amorebieta; Rondón influyó en el juego.

2. Venezuela 2-2 Argentina (2016): Empate valioso en Mérida durante las eliminatorias del Mundial 2018.

3. Argentina 1-1 Venezuela (2017): Otro empate memorable en Buenos Aires, destacando la presencia del “Gladiador”.

4. Argentina 1-3 Venezuela (2019): Triunfo en suelo europeo, Rondón anotó y brilló en el Wanda Metropolitano.

5. Venezuela 1-1 Argentina (2024): Rondón, aún vigente, anotó el gol del empate con asistencia de Soteldo.

Con su experiencia y olfato goleador, Rondón será nuevamente la carta más fuerte de Venezuela ante Argentina en el Estadio Monumental. Los hinchas esperan que el “Gladiador” transforme la historia y vuelva a hacer magia sobre el césped.