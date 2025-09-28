Ronald Acuña Jr. despide el 2025 con un gigantesco cuadrangular

El venezolano Ronald Acuña Jr., a quien las lesiones le impidieron disfrutar de una mayor cantidad de compromisos, “La Bestia” se encargó este domingo de recordarle a propios y a extraños que sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo.

En el último juego de los ya eliminados Bravos de Atlanta en el presente 2025, el jardinero venezolano despachó su cuadrangular número 21 del año, para darle la ventaja parcial a su equipo en el duelo ante los Piratas de Pittsburgh, y para mejorar todavía más unos números individuales que, honestamente, lucen fenomenales.

El batazo de cuatro esquinas de Ronald Acuña Jr. llegó en la parte baja del primer episodio, ante los envíos del lanzador cubano Johan Oviedo, quien había embasado previamente a Matt Olson por la vía del boleto. En el primer pitcheo del turno ante el venezolano, Oviedo dejó una recta a 95 millas por todo el medio de la zona, lanzamiento que el criollo no perdonó.

"La Bestia" conectó un gigantesco batazo que viajó a 451 pies entre el jardín izquierdo y el jardín central, para así lograr su jonrón número 21 de la zafra, y poner a ganar a los Bravos de Atlanta por pizarra de 4-2. Este estacazo también significó las carreras impulsadas 41 y 42 de Acuña Jr. en 2025.

Aunque se perdió más de 60 juegos, Ronald Acuña Jr. se perfila para terminar la temporada con más de .290 de promedio, más de .400 de OBP y más de .900 de OPS, números que son una barbaridad para un pelotero que acaba de salir de una lesión tan grave como la suya.