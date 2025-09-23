Ronald Acuña Jr. conecta su jonrón 19 y ya batea con promedio de .286

Ronald Acuña Jr., jardinero derecho de los Bravos de Atlanta, conectó su jonrón número 19 de la temporada ante el abridor de los Nacionales de Washington, Mackenzie Gore, en la parte baja del primer episodio.

Acuña Jr., de 27 años, vive una campaña inusual en comparación a sus anteriores temporadas. En lo que va del año, acumula un promedio de bateo de .286, junto a 91 sencillos, 19 jonrones, 38 carreras impulsadas y ocho bases robadas en 318 turnos al bate antes de su tercer turno del juego del lunes.

Este talentoso venezolano se ha destacado por ser el único pelotero en la MLB en lograr 41 jonrones y 73 robos de base en una sola temporada. Hasta la fecha, es el quinto jugador en la historia de la liga en conseguir la hazaña conocida como 40-40, alcanzando más de 40 jonrones y 40 robos.

A pesar de enfrentar un año complicado debido a varias lesiones, Acuña sigue demostrando su capacidad en el diamante. Hasta ahora, ha tenido dos campañas sobresalientes en su carrera: la primera en 2019 con 41 jonrones y 101 carreras impulsadas, y la segunda en 2023 con 41 cuadrangulares y 106 remolcadas.

En cuanto a su equipo, los Bravos actualmente ocupan el cuarto puesto en la División Este de la Liga Nacional, con un récord de 73-83 y una destacada racha de ocho victorias consecutivas.