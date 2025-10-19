Roglic, campeón de campeones: se corona en Andorra en una jornada irrepetible

Primoz Roglic, ciclista esloveno del Red Bull-BORA-hansgrohe, se proclamó “campeón de campeones” en la Andorra Cycling Masters celebrada este domingo en el Principado.

El ciclista de Trbovlje, de 35 años, venció en la cronoescalada con final en el Coll de la Gallina y después ha sido segundo en una carrera en circuito urbano en pleno centro de Andorra la Vella y con meta en Escaldes-Engordany.

En total, sumó 55 puntos y acabó por delante del mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG), que fue tercero en la cronoescalada y primero en Escaldes-Engordany, sumando 51 puntos. El podio lo cerró su compañero de equipo, Tadej Pogacar, con 42 puntos y el cuarto fue el danés Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike), con 36.

La Andorra Cycling Masters paralizó el centro de Andorra la Vella y Escaldes-Engordany. El título honorífico de “campeón de campeones” se lo jugaron hasta el final Primoz Roglic e Isaac del Toro. El mexicano fue el más rápido en el esprint del segundo sector y casi se decidió por “foto-finish”. El esloveno fue el más regular, ganando a primera hora de la mañana la cronoescala con inicio en Bixessarri y final en el Coll de la Gallina. Un poco más tranquilos cerraron el telón del curso Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard.

Una jornada en el Principado que sirvió para hacer balance y empezar a hablar del futuro. Tadej Pogacar desconoce si estará en la próxima Vuelta a España. "Es difícil la respuesta porque la temporada que viene el Mundial es en Canadá. Y para preparar irán mejor las clásicas canadienses. Queda mucho para el punto en que nos sentemos a hablar. Pero siempre hay alguna posibilidad de la Vuelta", dijo.

Su objetivo será igualar los tres arcoíris de Alfredo Binda, Rik Van Steenbergen, Eddy Merckx, Óscar Freire y Peter Sagan. Por tanto, la victoria en los tres grandes tendrá que esperar para él.

A Jonas Vingegaard, tras ganar en septiembre la ronda española, le falta el Giro de Italia en su palmarés y su intención sería intentar conseguirlo antes del Tour, donde intentará desbancar a Pogacar. "Sería un sueño para mí ganar las tres Grandes Vueltas. Hay que hablarlo. Me sentaré con el equipo a planificar bien y ver los objetivos del equipo. El Tour siempre es el objetivo principal y lo volverá a ser el año que viene", apuntó.

Por su parte, Primoz Roglic reconoció haber disfrutado la jornada. "Ha sido espectacular para mí, con mucho público en las calles. Empezando por la mañana en el Coll de la Gallina y corriendo en unos bonitos paisajes como los del Principado. Me he sentido muy bien y se ha decidido en un esprint final contra Del Toro. Un placer competir con estos tres ciclistas", puso de relive. Sobre el fichaje de Remco Evenepoel, el esloveno fue claro: "Su llegada es buena para el equipo, pero tendremos que ir paso a paso. Me queda un año y mi idea es seguir en el equipo".