Rayo Vallecano iguala 1-1 con el Barca y da el liderato al Madrid

El Barcelona logró un trabajado empate (1-1) en su visita al Rayo Vallecano, en un duelo marcado por la intensidad y la figura del guardameta Joan García, quien sostuvo a los azulgranas con intervenciones decisivas.

El equipo catalán se adelantó en el minuto 39 gracias a Lamine Yamal, que transformó un penalti tras ser derribado en el área por Pep Chavarría. El gol llegó en medio de la controversia, ya que el VAR no funcionó durante la primera mitad, impidiendo la revisión de la jugada.

En la segunda parte, el Rayo reaccionó con empuje y encontró la recompensa en el minuto 66, cuando Fran Pérez aprovechó un córner ejecutado por Isi Palazón para marcar el empate con una volea precisa.

El Barcelona, que intentó reaccionar con los ingresos de Marcus Rashford y Robert Lewandowski, no logró imponerse al sólido planteamiento defensivo del conjunto madrileño. Las ocasiones más claras fueron del Rayo, que obligó a Joan García a lucirse con atajadas a disparos de Pérez y Jorge de Frutos.

Con este resultado, los dirigidos por Hansi Flick llegan a la pausa de la fecha Fifa con sensaciones encontradas, mientras que el Rayo refuerza su competitividad frente a uno de los gigantes de LaLiga.