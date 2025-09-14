Penal de Salah en el '95 ante el Burnley afianza el liderato al Liverpool

El Liverpool de Arne Slot sigue imparable en la Premier League. Este domingo, el conjunto campeón logró su cuarta victoria en cuatro jornadas tras vencer 0-1 al Burnley en Turf Moor con un gol de penalti transformado por Mohamed Salah en el minuto 95. El tanto, surgido de una mano de Hannibal Mejbri dentro del área, llegó in extremis y rompió la sólida resistencia del equipo recién ascendido.

La primera parte estuvo marcada por el control posesivo del Liverpool, pero con escasas ocasiones de gol. El Burnley, dirigido por Scott Parker, no se limitó a defenderse y generó peligro mediante contraataques, especialmente por la banda de Jaidon Anthony. El momento de mayor tensión para los "reds" se vivió cuando Alexis Mac Allister recibió una dura entrada de Lesley Ugochukwu –amonestado– que forzó su sustitución en el descanso por Conor Bradley. Esta cambio llevó a Dominik Szoboszlai a moverse al centro del campo.

Ya en la segunda mitad, el Liverpool intensificó su presión y encerró al Burnley en su campo. Las ocasiones se sucedieron con disparos de Szoboszlai –autor del gol victoria ante el Arsenal–, el cada vez más incisivo Florian Wirtz y Ryan Gravenberch. Pero la defensa local se mantuvo firme y compacta hasta el desenlace final.

Fue en el tiempo añadido cuando el árbitro señaló el penalti decisivo por mano de Hannibal. Mohamed Salah, que hasta entonces no había tenido su mejor partido, se encargó de transformarlo con frialdad, logrando así su primer gol en la Premier esta temporada.

Con este triunfo, el Liverpool se mantiene como líder solitario con 12 puntos, tres más que Arsenal, Tottenham y Bournemouth. El miércoles, el equipo de Slot debutará en la fase de liga de la Champions League recibiendo al Atlético de Madrid en Anfield.