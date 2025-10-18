Ohtani hace historia y manda a los Dodgers a la Serie Mundial

El japonés Shohei Ohtani cerró una noche histórica con tres jonrones, llevando a los Dodgers de Los Ángeles a su segunda Serie Mundial consecutiva, que también acarician los Marineros de Seattle gracias a un providencial Grand Slam del venezolano Eugenio Suárez.

El gran ícono del béisbol llevó al límite su doble poder de bateador y lanzador en el triunfo 5x1 con el que los Dodgers completaron la barrida 4-0 ante los Cerveceros de Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Por primera vez en el montículo en esta eliminatoria, la superestrella japonesa lanzó durante seis entradas en las que logró 10 ponches y no permitió una sola carrera, y en ataque explotó con tres cuadrangulares, reseñó El Nacional.

Ningún pelotero había combinado tres jonrones y 10 ponches en un mismo juego. Únicamente un lanzador en la historia moderna de las Mayores, Jim Tobin de los Bravos de Boston, había pegado tres vuelacercas en un partido, en 1942.

"Fue realmente divertido en ambos lados", declaró Ohtani, quien dedicó su premio MVP (Jugador Más Valioso) de la serie a los fanáticos del béisbol en todo el planeta.

Y agregó: "Lo ganamos como equipo, es realmente un esfuerzo de equipo. Espero que todos en Los Ángeles, Japón y en todo el mundo puedan disfrutar de un buen sake".

El japonés, de 31 años, cumple apenas su segunda temporada con los Dodgers, quienes le entregaron un contrato de 700 millones de dólares por una década, y ya ha cosechado dos premios MVP (Jugador Más Valioso) y dos viajes a la Serie Mundial.